Tarragona i Reus s'alien per exigir les necessitats ferroviàries a Foment

Els dos alcaldes, Josep Fèlix Ballesteros i Carles Pellicer, escenifiquen la unió amb la signatura d'un acord bilateral

Actualitzada 11/04/2018 a les 13:12

Tarragona i Reus han decidit aliar-se per exigir de bracet el llistat de necessitats ferroviàries pendents davant del Ministeri de Foment. Josep Fèlix Ballesteros i Carles Pellicer han reconegut que cal enterrar diferències i remar en la mateixa direcció, tal com se'ls ha demanat sovint des del teixit econòmic i social. Les dues ciutats han volgut escenificar aquest dimecres la unió amb la signatura d'un acord bilateral, amb nou punts que els alcaldes ja avisen que no són propostes, sinó exigències. Malgrat negar que sigui un document de màxims, les dues ciutats mantenen les seves pretensions ancestrals, com disposar d'una estació intermodal tant a Tarragona com a Reus, a més de fer tres estacions noves més. A la vegada, dibuixa el futur tramvia fins al Baix Penedès. Els alcaldes han ironitzat sobre la incredulitat que els genera el tercer fil i diuen que la prioritat és la millora de les connexions amb Barcelona i, sobretot, l'alternativa de mercaderies per la línia interior Reus-Roda.