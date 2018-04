La Marea Pensionista no participarà a la manifestació de dissabte per les pensions.

La concentració d'UGT i CCOO tindrà lloc a les 12 hores a la plaça de la Font de Tarragona

Actualitzada 11/04/2018 a les 18:05

La Marea Pensionista de les comarques de Tarragona no participarà a la manifestació de dissabte contra la pujada de pensions del 0,25% i per defensar un sistema de pensions, convocada per CCOO i UGT. Des de l'entitat asseguren que «la lluita dels jubilats és en defensa del sistema públic de pensions i no només pel rebuig del 0,25». La negativa arriba arran de CCOO i UGT demanès la seva presència a la concentració d'aquest cap de setmana.La Marea Pensionista és considera «un moviment transversal, sense parcialitats polítiques» i que per tant ha d'actuar «de forma unitària darrere d'aquests objectius, evitant accions que puguin dividir les forces». No obstant, animen a que la ciutadania es sumi als actes i mobilitzacions de la Marea Pensionista i de la Coordinadora Estatal de Pensionistes i jubilats.Les properes concentracions seran el dilluns vinent dia 16 a Reus, a les 11 del matí a la Plaça Mercadal; a Tarragona a les 10.30 hores manifestació des de la plaça Corsini fins a la plaça de la Font; i a Amposta a les 12h a la plaça de l’Ajuntament, coincidint amb centenars de ciutats de Catalunya i de la resta de l'estat.