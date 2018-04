La Feria de Abril de Bonavista, a prop de recuperar les casetes que va perdre el 2012

Des d’Espimsa asseguren que «estem treballant per aconseguir-les», la decisió es coneixerà en «dos o tres dies» i l’edició d’enguany arrenca el dia 27

Actualitzada 10/04/2018 a les 19:52

La Feria de Abril del barri tarragoní de Bonavista està molt a prop de recuperar les casetes que va perdre l’any 2012, quan el consistori va reduir a la meitat la seva aportació a l’esdeveniment a causa de la crisi econòmica. Des d’Espimsa asseguren que «s’està treballant en aquest sentit» i és molt probable que la decisió final es conegui en «dos o tres dies», afegien des de l’empresa municipal. Tan sols falten tres setmanes perquè arrenqui la 36a edició de la Feria, que se celebrarà entre els dies 27 d’abril i 1 de maig.El barri de Bonavista podria estar de celebració a finals d’aquesta setmana. Serà aleshores quan es conegui si, finalment, la Feria de Abril d’enguany torna als orígens en forma de casetes individuals. L’any 2012, en un dels moments més àlgids de la crisi econòmica, el consistori va haver de reduir l’aportació a la fira. Si el 2011 es van destinar 30.000 euros per celebrar-la, l’any següent l’import va disminuir a la meitat. Per aquest motiu, les casetes individuals es van substituir per un gran envelat de més de 1.000 metres quadrats. Des d’aleshores, recuperar les guinguetes ha estat una prioritat tant per l’Associació de Veïns del barri com per la Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia.L’empresa municipal Espimsa està «treballant» per complir el desig dels veïns d’aquest barri de Ponent. Cal recordar que la de Bonavista és una Feria de Abril molt reconeguda a nivell de Catalunya. Per això, a finals d’aquesta setmana i després de les reunions pertinents amb les entitats del barri, es decidirà si, finalment, és possible que les casetes individuals tornin a la gran esplanada d’asfalt on se celebra l’esdeveniment.Des de la Casa de Andalucía, la seva presidenta, Charo García, informava que «estem treballant amb l’Ajuntament per tal d’aconseguir-ho». L’entitat va ser la impulsora de l’esdeveniment fa més de trenta anys i, tal com recalcava García, «ens encantaria tornar al format que teníem abans de l’any 2012». La Feria de Abril ha arribat a comptar amb una quinzena de casetes. Si finalment, enguany, es recuperen, García calculava que n’hi haurà set o vuit. Tot es decidirà a finals d’aquesta setmana.