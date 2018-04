L'arquebisbe, satisfet perquè les escoles que segreguen per sexes mantenen els concerts

El TC va avalar ahir subvencionar amb diners públics col·legis que segueixen una educació diferenciada o segregada per sexes, decidint així en contra del recurs presentat pel PSOE

El president de la Conferència Episcopal Tarraconense i arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, s'ha pronunciat a favor de la sentència, publicada ahir pel Tribunal Constitucional (TC), que avala que les escoles que segreguen els alumnes pel seu sexe tinguin dret a concerts escolars.El TC va avalar ahir subvencionar amb diners públics col·legis que segueixen una educació diferenciada o segregada per sexes, decidint així en contra del recurs presentat pel PSOE, que va demanar reflexionar sobre reformar la Constitució i el seu article 27.El ple del Tribunal Constitucional va decidir per majoria de vuit vots contra quatre i va desestimar en la seva totalitat el recurs que va presentar el grup parlamentari socialista al març del 2014.L'arquebisbe, que ja ha advertit que encara no ha pogut llegir la sentència, encara que sí ha llegit la notícia al diari, li ha donat un «gran valor» a aquesta sentència ja que opina que és «un dret constitucional dels pares escollir l'escola dels seus fills d'acord amb allò que ells pensen».«És una cosa que està reconeguda a molts països i, per tant, no podem portar això a un pla ideològic, sinó que hem de veure-ho des d'un pla pedagògic», ha conclòs.