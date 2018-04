L'advocat d'Olga Ricomà presenta recurs i demana que s'arxivi el cas

La tarragonina ha declarat aquest dimecres per un presumpte delicte d'odi per penjar al balcó la pancarta 'Police go home' i difondre-la a les xarxes

Actualitzada 11/04/2018 a les 12:19

L'advocat d'Olga Ricomà, tarragonina que aquest dimecres ha anat a declarar a l'Audiència per un presumpte delicte d'odi per penjar al balcó de casa seva una pancarta on es llegia ‘Policie go home», i una foto de la mateixa que va penjar a la xarxa social amb la frase «Mil ulls us vigilen, no permetrem que ens feu mal», va presentar recurs i va demanar que s'arxivi el cas «perquè crec que la causa és injusta».Prop de 150 persones s'han concentrat davant l'Audiència per donar suport a Ricomà, filla del portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Tarragona, Pau Ricomà.Després de produir-se la declaració davant del jutge, per espai de mitja hora, Sans ha defensat que el text de la pancarta i l'escrit a la xarxa social «no són motius d'odi cap a ningú», com va considerar la policia, i forma part «de la llibertat d'expressió». Per la seva banda, Olga Ricomà, de 33 anys i professora d'educació especial a l'Institut Martí i Franquès, ha manifestat que va penjar la pancarta i el text a Twitter «en un moment molt concret, que espero no es repeteixi», i va afirmar que «no he fet res que estigui mal fet».Ramon Maria Sans ha expressar la seva confiança i la de la seva defensada que la causa no prosperi i sigui arxivada. «No ens plantegem la possibilitat que el cas segueixi endavant», va dir el lletrat.