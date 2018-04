Entren a robar a un restaurant del Serrallo i s'enduen diners, menjar i beguda

L’autor o autors dels fets han fet un forat al vidre de la porta principal per accedir a l’establiment

Actualitzada 11/04/2018 a les 15:27

Un o diversos individus han entrat a robar, durant la nit o matinada d’aquest dimecres 11 d’abril, al restaurant Racó del Pescador del Serrallo. Els lladres, que encara no han estat identificats ni detinguts, han entrat a l’establiment fent un forat al vidre de la porta principal i s’haurien endut diners, menjar i beguda.Els propietaris s’han assabentat del robatori a primera hora del matí, quan els obrers que realitzen obres al local de restauració i que es disposaven a començar la jornada s’han trobat que s’havia produït un robatori al restaurant. El propietari de l’establiment s’ha dirigit fins el lloc i ha comprovat com el local estava completament regirat. Segons ha pogut saber el Diari Més, els lladres s’haurien endut uns 300 euros, menjar i beguda.El propietari ha interposat una denúncia als Mossos d’Esquadra. Per la seva banda, el cos policial autonòmic ha obert una investigació per esclarir els fets i identificar i detenir l’autor o els autors d’aquest robatori amb força.