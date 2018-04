Cinquanta persones ballen a la Rambla President Companys pel Dia Mundial de l'Activitat Física

La activitat, que porta el títol ‘Ballant fem salut’, l’ha organitzat l’Equip d’Atenció Primària del Jaume I

L’Equip d’Atenció Primària Jaume I de Tarragona ha reunit, avui dimecres 11 d’abril, a més de 50 persones durant una jornada de ball que ha tingut lloc a la Rambla President Companys, a l’alçada de l’IES Vidal i Barraquer. Aquestes persones, moltes d’elles pacients del Centre d’Atenció Primària Jaume I de Tarragona, han ballat durant una jornada que ha començat a dos quarts d’11 del matí i s’allargarà fins les 7 de la tarda.Amb aquesta activitat, que porta el lema Ballant fem salut, el professionals de l’EAP pretenen potenciar la pràctica de l’activitat física a través del ball, emmarcant aquesta activitat en les moltes accions que està duent a terme l’Institut Català de la Salut, aquesta setmana, per commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física.L’EAP Jaume I és un equip que realitza altres accions comunitàries per fomentar l’activitat física com el programa d’exercici físic moderat Anem a caminar, estès per tot el territori del Camp de Tarragona.