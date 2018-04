Trenta botigues de Tarragona, objectes d'una gimcana de llengua catalana

La ViaT i el Centre de Normalització Lingüística l’han organitzat en el marc de la diada de Sant Jordi

Trenta botigues de la ciutat de Tarragona seran protagonistes d’una gimcana lingüística anomenada Per Sant Jordi, remenem les paraules. Emmarcada en la festivitat del 23 d’abril, la ViaT i el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona (CNL) han volgut unir-se per «fomentar la llengua catalana i convertir-la en l’idioma vehicular del teixit comercial de la ciutat», segons expressava la regidora de Comerç de l’Ajuntament, Elvira Ferrando.La dinàmica del joc és senzilla: els comerços participants exhibeixen al seu aparador un cartell del concurs amb una frase feta i tres possibles respostes. El concursant ha de marcar la correcta a la butlleta de participació que trobarà a les mateixes botigues o se la podrà baixar des del web de la ViaT o del CNL de Tarragona. Hi ha trenta frases diferents i cal respondre-les totes. Les butlletes es dipositaran a les urnes habilitades a la seu del Patronat de Turisme de la rambla Nova i a la del CNL, a la plaça Imperial Tàrraco.La durada del concurs és des del 9 al 23 d’abril (diada de Sant Jordi) i el lliurament de premis es farà el divendres 27 d’abril. Entre els concursants que hagin encertat totes les respostes se sortejarà tres lots, consistents en: una selecció de llibres, un roser de pitiminí i vals descompte de ViaT per valor de 60 euros.La voluntat d’ambdues corporacions i del consistori tarragoní és que aquesta activitat cultural es converteixi en «habitual» i «assenyalada» de cara a la festivitat de Sant Jordi dels propers anys.