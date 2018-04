Més de 40 entitats donen suport a la cadena humana contra la Budellera

L’actor tarragoní Fermí Fernández llegirà un comunicat abans de l’inici d’aquesta iniciativa

Actualitzada 09/04/2018 a les 20:56

Més d’una quarantena d’entitats de la ciutat, entre les quals es troben associacions de veïns i col·lectius ecologistes, donen suport a la cadena humana convocada per al pròxim dissabte, amb l’objectiu de rebutjar el projecte de construcció d’un nou barri a la Budellera i en defensa d’un urbanisme no agressiu amb el territori. La cadena s’iniciarà a les 12 del migdia a la plaça de la Font i enllaçarà amb el Pla de la Seu. La Plataforma Salvem la Llarga, GATA, la FAVT i la Federació d’Associacions de Veïns de la Zona de Llevant són algunes de les entitats que promouen la mobilització. La presidenta de la darrera de les entitats citades, Gemma Fusté, va anunciar ahir a aquesta redacció que l’actor tarragoní Fermí Fernández serà l’encarregat de llegir el manifest redactat per a l’ocasió, «sempre que no li sorgeixi algun compromís professional de darrera hora». El lema de la convocatòria és Un altre urbanisme és possible. Fusté va informar que «volem que el manifest el llegeixi una persona que no estigui vinculada a la política ni a les entitats convocants i, per aquest motiu, li vam proposar a Fermí Fernández».La cadena humana del pròxim dissabte s’havia programat per al passat 22 d’octubre, però els organitzadors van decidir postposar-la com a resultat de la situació política que vivia Catalunya. Des de llavors, moltes coses han canviat. Fusté va recordar que «l’Ajuntament el va tirar enrere i s’ha de tornar a presentar el projecte un cop modificat». A més, «se segueixen tancant comerços en molts carrers, com Apodaca, Unió o la Rambla Nova», va dir Fusté, qui va recordar que «també ens preocupa la situació urbanística que hi ha al conjunt de la ciutat». El col·lectiu defensa l’argument que «no estem en contra del fet que Tarragona creixi, però sí advoquem perquè ho faci de manera sostenible i sense trinxar el territori».Fusté va recordar que «la lluita –com succeeix en el cas de la Budellera– no s’ha acabat». Les entitats convocants «volem que Tarragona es mobilitzi, en general, per reconstruir una ciutat que només pensa en els Jocs Mediterranis i que està molt descuidada». El col·lectiu també es mostra partidari de «rehabilitar habitatges, reciclar pisos i barris, preservar les platges naturals i el paisatge costaner, i la connectivitat ecològica i social». El projecte de la Budellera no és l’únic motiu que l’ha portat a convocar la cadena humana. «En tenim molts més», va dir Fusté.