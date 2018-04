Les Dominiques no reclamaran al consistori el solar de la nova escola de l'Arrabassada

L’inici de les obres es va aturar per les «discrepàncies jurídiques» entre la Congregació i l’Ajuntament, però amb aquest compromís començaran aviat

La Congregació de les Dominiques s’ha compromès amb l’Ajuntament de Tarragona i no reclamarà al consistori el solar de la nova escola de l’Arrabassada. Amb aquest anunci, les obres del nou centre de Llevant podrien començar properament. Cal recordar que la Generalitat va aturar l’inici de les obres per les «discrepàncies jurídiques» entre el consistori i les Dominiques, després que aquestes reclamessin la vigència d’un conveni de l’any 2005, on l’Ajuntament es comprometia a cedir el terreny que ara serà utilitzat per l’Arrabassada.Les obres de la nova escola Arrabassada començaran les properes setmanes. Les negociacions entre les Dominiques i l’Ajuntament de Tarragona han donat els seus fruits i, tal com informaven fonts de la Congregació, «ens hem compromès a no reclamar el solar que el consistori ha cedit a la Generalitat per construir el col·legi de l’Arrabassada». La Congregació va enviar una carta a la Generalitat, on reclamava la vigència del conveni de 2005 i una solució perquè el col·legi, ubicat al centre de la ciutat, es pugui traslladar en un futur. El conveni acordava que el consistori venia a Dominiques el solar on finalment la Generalitat ha de construir l’escola Arrabassada a canvi de qualificar l’edifici de la Congregació com a residencial. La discrepància jurídica sobre la validesa del conveni de fa 13 anys va frenar l’inici de les obres de l’escola Arrabassada, que haurien d’haver arrencat al desembre.L’Ajuntament i la Congregació es van reunir la setmana passada. Les relacions entre ambdues parts són «bones», segons informaven fonts de les Dominiques. Per aquest motiu, existeix un compromís per part del consistori per oferir a l’escola un nou solar. Tot i això, des de la Congregació són clars: «Ara per ara, no ens mourem de lloc».El desplaçament de les Dominiques –actualment al carrer Rovira i Virgili– a una altra part de la ciutat és, per tant, un projecte a «llarg termini». La Congregació haurà de valorar les opcions que ofereix el consistori tarragoní i l’evolució de la comunitat educativa. «De moment, ens quedarem on som», recalcaven des de les Dominiques.Amb la renúncia de les Dominiques, les obres de la nova escola de l’Arrabassada haurien de començar aviat. Les negociacions entre el consistori i la Congregació eren l’únic motiu, segons va expressar la Generalitat, per impedir l’inici de les actuacions. Arquitecte i empresa constructora tenen tota la maquinària a punt. De moment, però, ni l’administració municipal ni l’autonòmica volen pronunciar-se al respecte.Tal com ha pogut saber aquest mitjà, però, les reunions entre les parts s’han anat produint des que les Dominiques van presentar una carta a la Generalitat reclamant la validesa del conveni signat l’any 2005. D’altra banda, l’AMPA de l’escola va denunciar que «el bloqueig de les obres era una gerra d’aigua freda». El centre de Llevant fa una dècada que compta amb barracons.