Actualitzada 10/04/2018 a les 15:10

Els interessats en cursar un grau universitari o bé un postgrau o un màster a la Universitat Rovira i Virgili (URV) tindran l’oportunitat, demà dimecres 11 d’abril, de visitar les seves instal·lacions i informar-se dels ensenyaments que s’ofereixen. Enguany és la segona vegada que la universitat tarragonina obre portes al públic, ja que la primera edició es va fer el passat mes de febrer. A més, les famílies dels futurs estudiants, tindran una nova oportunitat, el dia 21 d’aquest més, per conèixer la universitatLes visites s’han programat a les 9:30h i a les 12h. Obren les seves portes totes les facultats dels campus Catalunya i Sescelades, a Tarragona, el campus Bellissens i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, a Reus, el campus Vila-seca, el campus Terres de l’Ebre, a Tortosa, i la seu Baix Penedès, a Coma-ruga.La Jornada de Portes Obertes permet als alumnes que ara cursen el Batxillerat tenir un contacte directe amb el professorat de la Universitat i recollir tots la informació dels 46 graus i els 7 dobles graus que s’impartiran el curs vinent, des del pla d’estudis fins a les pràctiques o les oportunitats de mobilitat i laborals. També rebran informació sobre el procés de preinscripció. A més a més, faran un recorregut per les instal·lacions, passant per les aules, els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, els laboratoris i altres serveis.Els futurs estudiants podran conèixer els nous graus que la URV ha preparat per al curs 2018-19: el grau d’Història de l’Art i Arqueologia, a la Facultat de Lletres; el grau de Gestió de Turisme i Hoteleria i grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat, a la Facultat de Turisme i Geografia; el grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils (de 3 anys) a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) i el grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (de 3 anys) a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ). També s’ofereixen 20 places per cursar el grau de Química en anglès, a la Facultat de Química.Els horaris i ubicacions de la Segona Jornada de portes obertes es poden consultar aquí