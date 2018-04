La pluja no atura el clam en defensa dels CDR a Reus i Tarragona

L’Estàtua dels Despullats i la plaça de la Patacada han acollit concentracions contra les detencions

Actualitzada 10/04/2018 a les 21:30

La pluja que avui a la tarda ha fet acte de presència a la demarcació no ha aturat el clam per donar suport als Comitès en Defensa de la República, després de les detencions produïdes durant el dia d’avui. L’Estàtua dels Despullats, a Tarragona, i la plaça de la Patacada, a Reus, han acollit centenars de persones que s'han concentrat reclamant «llibertat» per les detingudes.«Jo també sóc CDR» ha estat una de les consignes més repetides durant la tarda. També desenes de cartells de suport que, en el cas de Tarragona, han acabat penjats a l’Estàtua dels Despullats. L’ambient, després de la nova jornada de detencions viscuda, era caldejat. Símptoma que es feia palès amb la intensitat dels crits que, al centre de la rambla Nova, s’han obert entre la pluja i els paraigües.La regidora de la CUP de l’Ajuntament de Tarragona, Laia Estrada, ha denunciat que «avui s’ha passat una nova línia vermella». Segons ha dit, l’objectiu de l’Estat espanyol és «criminalitzar la protesta» per la via judicial i policial. «El que es pretén és generar por en la població perquè la gent no vulgui sortir a protestar», ha dit Estrada, que ha afegit que «la resposta ha de ser totalment el contrari». «Això no ens ha de fer deixar de sortir al carrer», ha acabat dient. Per la seva banda, el regidor d’ERC, Jordi Fortuny, ha expressat que «estem davant d’un cas de repressió pura i dura i d’atac directe a la llibertat d’expressió», en el que ha considerat una «bogeria» de la justícia. En el mateix sentit s’ha expressat el regidor del PDeCAT, Dídac Nadal, qui ha recalcat que «és inadmissible el que està passant». «El delicte d’odi, tal com està entès, només es dirigeix en una única direcció», ha apuntat. Per la seva banda, des del CDR Tarragona no han volgut fer declaracions.