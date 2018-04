L'Ajuntament de Tarragona estudia el cost de mantenir 24 km de carreteres de l'Estat

D’altra banda, existeix «unió» en l’àmbit ferroviari entre els consistoris de la demarcació

Actualitzada 10/04/2018 a les 21:16

L’Ajuntament de Tarragona està estudiant el cost de mantenir els 24 quilòmetres de carreteres, competència de l’Estat, que formen part de la ciutat. Es tracta de vies com, per exemple, les avingudes Roma o Andorra. Segons informava el regidor de Territori del consistori, Josep Maria Milà, després del Consell assessor de Territori, «si fos pel Ministeri, aquestes carreteres estarien cedides demà». El problema és, doncs, quin cost tindria per Tarragona mantenir-les.Tarragona compta amb un total de 24 quilòmetres de carreteres, ara carrers, que són competència de l’Estat espanyol. Fa anys eren vies que es trobaven fora de l’àmbit urbà, però amb el pas del temps i el creixement, la ciutat les ha acabat absorbint. En cas que el Ministeri de Foment les cedís a la ciutat, l’Ajuntament es faria càrrec d’inversions per millorar l’asfaltat, la reposició de senyals viàries o l’enllumenat.Segons un decret, en cas de traspàs, l’Estat hauria de compensar a la ciutat amb 400.000 euros per quilòmetre, que es destinarien al manteniment. El mateix decret especifica, però, que això sempre estarà subjecte a «disponibilitat econòmica». «I com el Ministeri ara no té diners, doncs no existeix aquesta compensació i ens les quedaríem gratis», deia Milà, qui afegia que «personalment no sóc partidari de fer-ho així». Per aquest motiu, a hores d’ara, l’Ajuntament estudia quin seria el cost del manteniment i quines opcions de compensació podria donar l’Estat.D’altra banda, el Consell assessor de Territori ha acordat «unificar» la veu de la demarcació pel que fa al model ferroviari. Reus, Salou, Cambrils i Tarragona redactaran un document conjunt reclamant, a l’Estat, aspectes com la provisionalitat del tercer fil, la millora de les connexions entre Tarragona i l’estació del Camp i Barcelona, a més del pas de l’AVE pel Baix Gaià.El Consell assessor de Territori, que no es reunia des de fa 2 anys, està presidit pel regidor de Territori de l’Ajuntament, Josep Maria Milà, i format per representants de: l’Autoritat Portuària; Federació Empresarial d’Autotransport (FEAT); Associació Empresarial Química (AEQT); Cambra de Comerç, URV; CEPTA; Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària; CCOO; UGT; Col·legi Oficial d’Advocats; Associacions per la defensa, estudi o divulgació del patrimoni; PIMEC; Col·legi Oficial d’Arquitectes; Consell Municipal de les persones amb discapacitats; associacions de veïns i grups municipals.