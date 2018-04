Els CDR de Tarragona i Reus convoquen concentracions de suport als detinguts

Les mobilitzacions tindran lloc a l’Estàtua dels Despullats a les 20h a Tarragona, i a les 20.30h a la plaça de la Patacada a Reus

Avancem en la coordinació de la resposta solidària. Anem pel bon camí. #MesViusQueMai pic.twitter.com/2jAPwquxrw — CDR Tarragona #MésViusQueMai (@TarragonaCdr) 10 d’abril de 2018

Els CDRs de la ciutat de Tarragona i Reus han convocat concentracions de suport als membres del CDR detinguts per la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra aquest divendres. En el cas de l’operació duta a terme per la Guàrdia Civil, a hores d’ara s’han detingut dues persones –una dona de Viladecans i un home d’Esplugues de Llobregat- pels suposats delictes de terrorisme i rebel·lió per odre de l’Audiència Nacional espanyola. Per altra banda, els Mossos d’Esquadra han detingut sis persones per encerclar el Parlament el passat 30 de gener arran d’una investigació oberta el mateix dia i que desvinculen de l’actuació de la Guàrdia Civil.En el cas de Tarragona, el CDR ha convocat la mobilització per a les 20h d’aquest divendres a l’Estàtua dels Despullats. La concentració a la capital del Baix Camp es farà mitja hora més tard, a les 20.30h a la plaça de la Patacada.Els CDR han fet un comunicat oficial conjunten el qual afirmen que «l’operació contra els CDRs ens demostra que anem pel bon camí». Afirmen que «fa dies que esperàvem» una actuació d’aquest estil. «L’Estat no frena sinó accelera. I és conseqüència de la feina ben feta que duem a terme», exposa en el comunicat. El CDR també explica que treballa per donar cobertura jurídica a totes les persones detingudes i que les detencions «no fan més que refermar-nos en la nostra fermesa de seguir lluitant».