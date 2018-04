El president de l'Audiència de Tarragona demana protecció per les seus judicals de la província

La dona del jutge Llarena. directora de l'Escola Judicial a Barcelona, afirma que «ara» no va tranquil·la pel carrer

Actualitzada 10/04/2018 a les 17:52

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha dit avui a Tarragona que va sentir «pena» en veure la «protecció policial molt visible» al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena a l'acte d'entrega dels despatxos als nous jutges celebrat ahir a Barcelona.«La situació és injusta i indesitjable», ha declarat a Tarragona Jesús María Berrientos, que ha subratllat que la mateixa no correspon «a pautes de normalitat».El president del TSJC ha assegurat no obstant això que no perceben «riscos singulars» i que «el nivell d'alerta no existeix entre els jutges ordinaris de Catalunya».Tant el jutge que investiga el procés sobiranista al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, com la seva família, així com el titular del jutjat número 13 de Barcelona, que investiga el referèndum de l'1 d'octubre, estan protegits per un dispositiu especial de seguretat, a l'hora que s'han reforçat les mesures de protecció a les seus judicials catalanes, on han aparegut una desena de pintades.Gemma Espinosa, directora de l'Escola Judicial -amb seu a Barcelona- i dona de Llarena, ha admès avui en declaracions a la Cope que «ara» no va tranquil·la pel carrer, encara que ha confiat en el fet que aquesta situació duri «poc».Barrientos ha assistit aquest dimarts a l'Audiència de Tarragona a la reunió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Precisament, a l'Audiència de Tarragona va aparèixer una pintada i, segons n'ha informat el president, Javier Hernández, l'autor ja està identificat. A partir d'aquest incident, que Hernández ha lamentat, l'Audiència de Tarragona va demanar «mesures de protecció a totes les seus judicials de la província».Javier Hernández ha agraït la «predisposició» dels Mossos d'Esquadra i el seu «compromís» a elaborar «un pla de contingència».