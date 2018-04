Aquest programa té com a objectiu la prevenció de la drogoadicció i la promoció d'entorns saludables a joves

Actualitzada 10/04/2018 a les 12:58

El 2nd Seminari Internacional Planetyouth tindrà lloc a Tarragona els propers 17 i 18 d'abril. Aquest seminari té l'objectiu de reduir el consum de drogues i promocionar una vida saludable entre els més joves a partir del programa Planet Youth. Es realitzarà al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, on assistiran especialistes internacionals experts en la matèria.Planet Youth, és un projecte islandès de prevenció comunitària per reduir el consum de drogues. El seminari es farà a Tarragona, ja que és l'única ciutat de l'Estat espanyol que estableix aquest projecte des de l'any 2015 i que ha tingut una bona rebuda. En aquest mateix any, es van realitzar més de 2.500 enquestes a joves d'entre 15 i 16 anys. Les enquestes es van executar als instituts de Tarragona distingits per barris i els joves havien consumit un 60% d'alcohol, un 30% de cànnabis i un 17% de tabac en els últims 30 dies. L'enquesta també preguntava temes com l'atenció dels pares, la influència dels amics, els professors o l'esport.Posteriorment es van reunir les tècniques de l'ajuntament amb els instituts per mostrar els resultats de cada centre, amb la finalitat de canviar des de la comunitat les conductes d'oci a través de treball comunitari. Actualment aquest projecte es fa al barri de Sant Salvador mitjançant fòrums consultius. Les enquestes es realitzen cada dos anys per contrastar els resultats, tanmateix se sabrà si aquest projecte és efectiu en un termini de cinc anys. El seminari Internacional Planetyouth, organitzat per l'Ajuntament de Tarragona i el Centre Islandès d'Investigació i Anàlisis Social (ICSRA), va dirigit a professional que estiguin interessats en la prevenció de drogues i en promoure la salut entre els adolescents.Tindrà lloc a l'Aula Magna del Campus Catalunya, ja que disposa de traducció simultània a l'anglès. Es preveu una assistència de 150 persones i el fòrum estarà obert a tota la ciutadania. A aquest conjunt d'activitats hi compareixeran especialistes de talla mundial i delegacions oficials de salut i desenvolupament social d'Argentina, Mèxic, Colòmbia i Brasil.Aquest projecte es desenvolupa amb la col·laboració dels centres escolars, les AMPAs, el Col·legi de Farmacèutics, de Metges, de Psicòlegs, la Fundació Smart City, la Fundació Jocs Mediterranis 2018, Assesora'tgna i Komando Nits Q. També hi col·laboren la Fundació Smart Mediterranean City, la Universitat Rovira i Virgili i Reykjavik City Hall.Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar a través del web http://entornosaludable.planetyouth.es/