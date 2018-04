CCOO i UGT sortiran als carrers per les pensions «d'ara i del futur»

Es manifestaran dissabte a la plaça de la Font i demanen la presència de la Marea de Pensionistes

CCOO i UGT sortiran als carrers aquest dissabte al matí per manifestar-se contra la pujada de pensions del 0,25% i per defensar un sistema de pensions que, segons el secretari general de CCOO a Tarragona, Vicente Moya, «no té cap problema més enllà de la tresoreria». L’objectiu de tots dos sindicats és preservar els drets «d’ara i del futur» i, per tant, aconseguir que el sistema de pensions sigui «sostenible».«Jo fa 12 anys que lluito per les pensions. Però no només per la meva, sinó per la dels meus fills i la dels meus néts. Per això hi hem de ser tots en aquesta causa». Han estat les paraules del responsable dels pensionistes afiliats a CCOO, Jaume Selva. Amb l’augment del 0,25% aplicat enguany, Selva ha vist com l’Estat augmentava la seva pensió en dos euros. «Hi ha diners de sobres, que no ens enganyin. L’article 50 de la Constitució és un dret fonamental», ha afegit. És per això que els dos sindicats majoritaris volen comptar amb la presència del conjunt de la societat, i no sols dels pensionistes que actualment pateixen les conseqüències de les retallades.D’altra banda, CCOO i UGT volen comptar amb la presència de la Marea de Pensionistes a la manifestació. Els sindicats s’han intentat posar en contacte amb aquestes entitats, sorgides arran de les darreres mesures preses pel Govern espanyol, però segons ha informat el secretari general d’UGT a la demarcació, Joan Llort, «no hem obtingut resposta». «Volem que participin en les nostres convocatòries tal com nosaltres fem amb les seves. L’objectiu és aglutinar el màxim de gent possible», ha afegit per la seva banda Moya. A més, segons han recalcat els secretaris dels dos sindicats, «ells enfoquen la lluita com un problema que només pateixen els pensionistes actuals, però no en el futur».La manifestació tindrà lloc aquest dissabte, a partir de les 12 hores, a la plaça de la Font de Tarragona. «Ens hi juguem molt», deia Moya, qui apuntava al desviament de diners del Fons de Reserva de Pensions –xifrat en 68 mil milions d’euros– com un dels principals problemes del sistema públic. També opinava que «és un error» sufragar les polítiques actives d’ocupació amb aquest fons, i que «les pensions de viudetat i d’orfandat no haurien de sortir de la reserva».La província de Tarragona compta amb 190.000 pensionistes. Els homes tenen una pensió mitjana de 897 euros, i les dones per sota dels 700, xifres que ratifiquen la bretxa salarial.