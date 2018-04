Una pilona hidràulica tallarà el trànsit a vehicles als voltants de l'escola Pau Delclòs

L’illa compresa pels carrers d’Armanyà, entre el carrer d’Adrià i el carrer de la Unió i el carrer de Méndez Núñez serà exclusivament per a vianants

Actualitzada 08/04/2018 a les 19:02

La circulació de vehicles estarà totalment prohibida a l’illa compresa pels carrers d’Armanyà, entre el carrer d’Adrià i el carrer de la Unió i el carrer de Méndez Núñez, a excepció dels vehicles d’emergència i els veïns amb pàrquing. Una pilona hidràulica, que s’instal·larà abans que arribi la tardor, és la mesura que ha escollit l’Ajuntament de Tarragona per respondre a la reclamació històrica de l’escola Pau Delclòs. L’Unió de Mares i Pares del centre fa mesos que denuncia la presència de cotxes i furgonetes al voltant del col·legi, fet que posava en risc la seguretat dels infants durant les entrades i sortides.La regidoria de Mobilitat instal·larà en els propers mesos una pilona hidràulica al carrer d’Armanyà, a l’altura del carrer de la Unió, que només podrà ser accionada mitjançant trucada perduda de telèfon pels vehicles d’emergència i pels veïns que necessitin accedir o sortir dels seus pàrquings privats. Així doncs, els vehicles comercials que facin càrrega i descàrrega ja no podran circular en aquest carrer i hauran de realitzar les operacions aparcant al carrer de la Unió.Està previst que la mesura entri en vigor abans de la propera tardor. Així doncs, és molt probable que l’escola Pau Delclòs comenci el curs escolar 2018-2019 amb la circulació al trànsit tallada al seu voltant. Això és precisament el que fa temps que reclamen els pares i mares de l’escola. De fet, el regidor d’Educació de l’Ajuntament, Francesc Roca, reconeixia que «aquesta actuació permetrà donar resposta a la comunitat educativa del Col·legi Pau Delclòs», qui havia advertit que el trànsit de vehicles podia dificultar les entrades i sortides al centre escolar i fer més segurs aquests carrers pels vianants.L’Umpa del Pau Delclòs fa molts mesos que ha convertit el compte de Twitter en la seva millor arma per pressionar l’Ajuntament. Des del perfil que porta el nom d’Umpapdclos, mares i pares pengen fotografies de la problemàtica, informen de la situació gairebé diàriament i esmenten a l’Ajuntament i als regidors implicats. Fins i tot la fotografia de perfil és una senyal de trànsit que fa referència a la precaució que cal tenir amb la conducció davant dels centres escolars.A banda de denunciar la presència de vehicles estacionats al costat de les portes del col·legi, també reclamaven que deixessin de circular pel carrer d’Armanyà, on moltes vegades els vehicles no complien la velocitat màxima permesa. Amb tot, posaven en perill la seguretat dels infants durant les entrades i les sortides del centre.Mesos més tard, veuen com la seva principal reivindicació se solucionarà properament. El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament, Josep Acero, expressava que aquesta actuació «va en la línia de l’aposta pels espais de vianants que estem duent terme, com ara la instal·lació d’una altra pilona al carrer de Sant Oleguer o el futur projecte de l’Illa Corsini».La instal·lació de la pilona hidràulica al carrer d’Armanyà, a la cantonada amb la Unió, tindrà un cost aproximat de 14.000 euros més IVA. L’adjudicació dels treballs es farà a les properes setmanes i s’espera que l’obra es realitzi abans del final de l’estiu.