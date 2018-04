Una grua enllesteix la pèrgola trencada del parc de les Granotes

Es va destruir amb el temporal del mes d’octubre i ara serà de fusta

Actualitzada 09/04/2018 a les 09:27

Una grua de grans dimensions va treballar la setmana passada en la reconstrucció de la pèrgola del parc de les Granotes. L’estructura va quedar destruïda després del temporal de pluja i vent que va patir Tarragona el passat mes d’octubre. Per aquest motiu, la regidoria d’Espais Públics va decidir fer-la de nou, però aquest cop canviant els materials. La nova pèrgola serà de fusta i estarà acabada aquest any. De fet, la reconstrucció de la mateixa és l’última tasca pendent per deixar el parc de les Granotes tal i com estava abans del fort temporal.Cal recordar que la Brigada d’Intervenció Ràpida del consistori va començar a treballar en l’arranjament de la pèrgola el passat mes de febrer. Es tracta d’una actuació prioritària per l’Ajuntament de Tarragona, ja que aquest parc –que compta amb un espai de concessió municipal– es troba al centre de la ciutat.