Un detingut a Tarragona per blanquejar diners de narcotràfic amb bitcoins

La Guàrdia Civil ha detingut un total d'onze persones arreu de l'Estat i n'hi ha 137 més d'investigades

Actualitzada 09/04/2018 a les 12:41

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització dedicada al blanqueig de capitals procedents del narcotràfic mitjançant l'ús de criptomonedes en una operació que s'ha saldat amb onze persones detingudes, d'elles vuit a Madrid, dues a Barcelona i una a Tarragona, i 137 més investigades.L'organització operava des d'Espanya i Colòmbia i s'estima que ha pogut blanquejar més de vuit milions d'euros mitjançant mètodes tradicionals i de compravenda de bitcoins.Segons informa la Direcció General de la Guàrdia Civil, es tracta d'una operació pionera a Espanya, denominada Tulipa Blanca, coordinada per l'Europol, que es va iniciar gràcies a la col·laboració mantinguda per la Guàrdia Civil amb el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units.S'han dut a terme vuit registres a Espanya en els quals s'ha intervingut abundant material informàtic, documentació i d'altres efectes, com una gran quantitat de bosses d'embalatge de diners i màquines comptadores.Els agents han descobert que la xarxa va blanquejar 8.369.867 d'euros en efectiu mitjançant l'ús de 174 comptes corrents i entre les múltiples metodologies detectades destaquen l'ús de targetes de crèdit i la compravenda de criptomonedes.Respecte a l'ús de targetes la part de l'organització assentada a Espanya dedicada a la venda de substàncies estupefaents aportava grans quantitats de diners en efectiu al grup de blanquejadors, que disposaven de la infraestructura per portar a terme l'anomenada «bancarització» dels diners.Aquest blanqueig es produïa mitjançant l'ingrés dels diners en efectiu en petites quantitats a diferents caixers automàtics d'Espanya per al que comptaven amb una àmplia xarxa de testaferros.De manera paral·lela membres de l'organització es desplaçaven a Colòmbia amb les targetes de crèdit associades als comptes corrents d'ingrés des de les que realitzaven retirades d'efectiu de caixers automàtics a diverses ciutats colombianes com Cali, Bogotà, Medellín i Cucuta, així com a Panamà.A causa de la pressió de les entitats bancàries i al rastre que deixa aquest tipus de transaccions la xarxa va optar per intentar els seus moviments de capitals amb la compra de criptomonedes, principalment bitcoins, en una coneguda plataforma de venda de moneda virtual.La Guàrdia Civil ha reconstruït íntegrament tots aquests moviments de diners gràcies a la col·laboració judicial amb les autoritats de Finlàndia, país de la seu social de la casa de canvi, amb la qual cosa s'ha pogut determinar l'origen i el destí dels diners.D'aquesta manera es va poder constatar que totes les partides de diners convertides en bitcoins procedien d'Espanya, concretament de l'organització investigada, i que el destí de les mateixes després de les corresponents operacions pantalla de compravenda van ser comptes corrents d'entitats de Colòmbia en les quals es procedia a la retirada d'efectiu en pesos colombians.L'operació ha estat portada a terme pel Grup de Blanqueig de Capitals de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil en coordinació amb l'Europol i amb la participació del citat òrgan de seguretat nord-americà i els departaments de prevenció de blanqueig de capitals de les entitats afectades.