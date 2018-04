Tarragona estrena vestits de bany

Sea Soul és el projecte empresarial del jove Raúl Yuste, que ha rebut el premi Tarragona Open Future

Actualitzada 08/04/2018 a les 21:31

«Sea Soul va néixer l’estiu de 2016. Com a tarragoní, em passo moltes hores a la platja, i em fa molta mandra haver de passar per casa a canviar-me per quedar després amb els amics. Vaig buscar alguna marca de banyadors que m’ho facilités una mica, i no en vaig trobar. Així que ho vaig fer jo».Així és com Raúl Yuste recorda el naixement del seu projecte empresarial, una start-up amb segell tarragoní que està a punt de ser una realitat.Sea Soul és una gamma de vestits de bany per a home i nen amb una particularitat, i és que es poden fer servir tant a la platja o la piscina, com pel carrer. D’una banda, perquè el patronatge de la peça s’acosta més al del pantaló curt que al del banyador esportiu, i de l’altra, perquè tots els banyadors Sea Soul tenen un recobriment que repel l’aigua i que fa que l’assecat sigui més ràpid que en el banyador convencional.Seguint aquestes premisses la jove empresa ha desenvolupat tres línies de bany: Free Soul, «el buc insígnia de la marca», que satisfà les necessitats pròpies d’un banyador i un pantaló; Wild Soul, que és un banyador més convencional però amb acabats d’alta qualitat, i Wild and Free, una línia amb talles infantils perquè pares i fills vagin conjuntats. Els preus, explica Yuste, són una mica més elevats del que acostuma a tenir el banyador convencional: «d’una banda, pel recobriment water repellent. No s’acostuma a fer servir no perquè no es conegui, sinó perquè encareix el producte. I de l’altra, pel que aporta la peça, que no és només un vestit de bany per a la platja». Així, quan els banyadors estiguin a la botiga, els preus rondaran els 45 euros per a la gamma Wild Soul i els 60 euros per al Free Soul.Perquè Sea Soul arribi als tarragonins Raúl Yuste va posar en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Kickstarter. Es van posar com a objectiu aconseguir 10.000 euros, i a deu dies per concloure la campanya ja depassen els 9.000€. Com a recompenses, el jove empresari ofereix els vestits de bany a un preu més ajustat i una bossa de platja exclusiva només per als mecenes.A més d’haver aconseguit la confiança de tants mecenes, Sea Soul ha rebut un altre destacat impuls. La setmana passada el projecte de Yuste va guanyar el programa d’acceleració d’empreses Tarragona Open Future, un certamen organitzat per l’Ajuntament de Tarragona amb la col·laboració de Wayra, l’acceleradora de start-up digitals de Telefónica. El premi consisteix en 3.000 euros i tres anys de tutories per al seu negoci.A Sea Soul, a més de Raúl Yuste, hi col·laboren una colla de nois i noies, la mitjana d’edat dels quals ronda els 25 anys. Greta Capelli és la dissenyadora dels vestits de bany, i Enric Virgili, Laura Fernández, Laura Prous i Carlos Capote han donat un cop de mà en la imatge del producte, el seu desenvolupament i la seva presència a les xarxes socials i els mitjans de comunicació.