Presentades dues candidatures per a rector de la URV

Les han formalitzat l'actual rector Josep Anton Ferré i la catedràtica de Microbiologia María José Figueras

Actualitzada 09/04/2018 a les 14:58

Aquest matí s'ha obert el termini de presentació de candidatures de rector o rectora per a les eleccions 2018 de la Universitat Rovira i Virgili. El rector actual, el catedràtic de Mecànica de Fluïds Josep Anton Ferré ha fet efectiva la seva, així com la nova candidata María José Figueras, catedràtica de Microbiologia. Per ser candidat s’ha de ser catedràtic funcionari de la Universitat i presentar la candidatura abans del dia 17 d’abril.Ferré ha formalitzat la seva candidatura al registre general del Departament d’Enginyeria Mecànica; i María José Figueras, al registre auxiliar del campus Bellissens. A partir d’aquest moment ja poden començar la campanya electoral, que s’estén fins al dia 14 de maig, vigília de les eleccions, que tindran lloc el dia 15 de maig.