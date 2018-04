Moisés Peñalver aporta 100 formes d'evitar un accident en l'últim llibre

El periodista, expert el món del motor, se submergeix en el sector de manera àgil i col·loquial

El periodista Moisés Peñalver, expert en informació de la crònica negra i membre de l’Associació de Periodistes del Motor de Catalunya, edita per Sant Jordi el llibre 100 maneras de evitar accidentes de tráfico, una guia indispensable per saber com actuar i reaccionar quan un es posa al davant d’un volant. Peñalver, nascut a Jerez de la Frontera i resident al Camp de Tarragona des de nen, on s’ha format professionalment, es editor del diari digital Actualitatpenal i col·labora amb Diari Més.Autor de El CSI español, Putas a la fuerza, 100 meneras de descubrir un crimen i Crims 3.0, Peñalver s’ha proposat, ara, donar consells molt vàlids per evitar accidents de circulació i, també, de com tractar la mecànica del vehicle i com actuar davant situacions inesperades. El llibre cobreix múltiples apartats relacionats amb el món de la conducció i de l’automoció. En 100 manera de evitar accidentes de tráfico, el periodista tarragoní recorda que «el primer accident de trànsit es va produir fa 243 anys». Des de llavors, tot ha canviat i evolucionat. El missatge essencial que vol transmetre Peñalver als lectors és que «no ets un perfecte conductor» i, per tant, cal «tenir consciència d’aquest fet i actuar en conseqüència».Com posar-se el cinturó de seguretat, com socórrer els ferits, com funciona una assegurança o si s’ha de donar plena confiança al GPS, són alguns dels cent aspectes que desenvolupa Peñalver d’una manera col·loquial i basada en l’experiència que l’ha aportat la seva vinculació amb la crònica negra i la participació en centenars de proves de vehicles en qualitat de periodista del motor. «No tenim la suficient capacitat de previsió per avançar-nos al problema o situació de riscs davant del que podem trobar-nos», escriu Peñalver en un dels capítols. Què fer quan el conductor preveu una col·lisió inevitable? L’autor del llibre recomana, sempre que no hi hagi escapatòria possible, «desviar la trajectòria del vehicle perquè el xoc no es produeixi de forma frontal, sinó lateral». I, si se’ns crema el cotxe? «Després de detenir el vehicle, mai hem d’obrir el capó per observar d’on prové la combustió, ja que d’aquesta manera entrarà aire en l’habitacle del motor i l’oxigen avivarà encara més l’incendi». Són algunes de les recomanacions que el lector trobarà al llibre.