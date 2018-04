La 5a Trobada dels Tarraconins Saludables es farà a l'Anella Mediterrània

Aquesta trobada infantil vol promocionar l'activitat física i l'oci en família dels tarragonins més petits amb activitats esportives i un esmorzar saludable

Actualitzada 09/04/2018 a les 12:51

La Trobada dels Tarraconins Saludables, que es realitzarà el diumenge 15 d'abril a partir de les 10.30 h i fins a les 13 h, es canvia de lloc. Aquest any es farà a l'Anella Mediterrània, que encara no està oberta al públic.Les activitats que es realitzaran estan relacionades amb els Jocs del Mediterrani i són l'atletisme, l'handbol, el judo, el tenis taula i el bàdminton, totes elles a una zona verda adaptada molt a prop del llac de l'Anella. La jornada acabarà amb una sessió de Zuba Kids que organitza el Patronat d'Esports. A banda de les activitats esportives també es realitzaran altres activitats com tres visites guiades, una caminada al voltant de l'Anella per veure les instal·lacions, les disciplines dels Jocs i la vegetació de la zona. S'hi faran tres passis - a les 11 h, a les 11.45 h i a les 12.30 h- i tots ells s'iniciaran en un punt de trobada assenyalat per l'organització.La Trobada dels Tarraconins Saludables inclourà un esmorzar saludable, fruita fresca i aigua per a tots els infants. També disposaran de crema solar per les activitats a l'aire lliure. En aquesta edició assistirà la mascota dels Jocs del Mediterrani, Tarracus.L'Anella Mediterrània està perfectament condicionada per la rebuda dels visitants. Una gran esplanada davant del Palau d'Esports facilitarà l'estacionament de vehicles, també cal tenir en compte que just a l'entrada de l'Anella hi ha una parada de l'EMT de la línia 6 i a uns metres la línia 54.