La Banda Unió Musical de Tarragona oferirà un concert de música olímpica

Tindrà lloc el diumenge 15 d'abril al Teatre Tarragona

Actualitzada 09/04/2018 a les 19:22

La Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) oferirà, el proper 15 d’abril, el seu tradicional concert de primavera al Teatre Tarragona. Enguany, aquest concert serà especial, ja que l’entitat celebra el seu 25è aniversari.Sota el títol Un concert olímpic!, la Banda Simfònica de la BUMT interpretarà algunes de les obres més representatives que s’han pogut escoltar en diferents moments olímpics al llarg de la història i que han quedat marcats alsnostres records. D’aquesta manera, s’unirà de forma indissoluble la música amb les olimpíades. Obres com The Olympic Dream, de Bert Appermont, o Olympica, de Janvan der Roost, ens faran rememorar els moments màgics que sempre ens brinden les olimpíades. La temàtica del concert coincideix en un any especial per a la ciutat de Tarragona, ja que aquest estiu serà la seu dels Jocs Mediterranis 2018.En aquest concert, la BUMT comptarà amb la música de l’Orquestra Simfònica Treu-li la pols al teu instrument (TLP), formada per una trentena de músics de diferents poblacions de la Conca de Barberà i les comarques veïnes.El concert se celebrarà el proper diumenge 15 d’abril a les 19 hores al Teatre Tarragona. Les entrades es poden aconseguir a la web tarracoticket o bé a les taquilles del teatre.