L'estàtua d'August i el regal de Mussolini, a la Tarraco Imperial

L’escultura és una rèplica d’una que es conserva als Museus Vaticans i va arribar l’agost del 1934

Actualitzada 08/04/2018 a les 20:26

La proposta de l’Ajuntament de Tarragona Històries amagades va viure ahir, diumenge un nou capítol. El grup de persones participants va descobrir tots els secrets que amaga l’estàtua d’August de Prima Porta que hi ha al Passeig Arqueològic, rèplica d’una que es conserva als Museus Vaticans. El director del Museu d’Història, Lluís Balart, qui el 2012 va publicar un article a la revista Civiltá Romana, en un número dedicat a August, va encapçalar un recorregut que va iniciar-se a l’exterior del recinte, on va mostrar una fotografia del juliol del 1939, quan el ministre d’exteriors d’Itàlia, el conde Ciano, va presidir la col·locació de l’estàtua. La muralla estava plena de banderes d’Espanya i d’Itàlia, i, amb lletres de gran mida, es podia llegir, per tres vegades, la paraula Duce, com es coneixia al dictador Mussolini.L’estàtua d’August va arribar a Tarragona per mar el 3 d’agost del 1934 i es va instal·lar al Passeig Arqueològic el 8 d’abril del 1936. Un any després, va ser retirada, fins que el 1939 va ser restituïda.Balart també va mostrar un monòlit del 1933 dedicat a Ricardo de Orueta, qui va urbanitzar l’espai inspirant-se en un jardí romàntic anglès. El director del Museu d’Història va remarcar que «es va posar en època de l’alcalde republicà Pere Lloret i, durant el franquisme, ningú es va adonar que el monòlit estava dedicat a una persona que va formar part d’un govern de la República». Balart va indicar que l’estàtua d’August «és un exemple de propaganda política».