L'enxampen robant en un cotxe i diu que és d'un amic que li ha deixat les claus

La Guàrdia Urbana ha detingut el jove de 25 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força

Actualitzada 09/04/2018 a les 11:25

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut, la matinada d’aquest dilluns 9 d’abril, un jove de 25 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. L’individu ha estat enxampat robant en un cotxe tot i que ell deia que era d’un amic que li havia deixat les claus, fet que ha estat desmentit pel propietari del vehicle.Els fets s’han produït poc després d’aquesta mitjanit, quan els agents han rebut l'avís que un individu estava manipulant el pany d'un turisme aparcat al carrer Lleó. La patrulla s’ha dirigit al lloc dels fets, on ha trobat la persona descrita sortint del vehicle indicat.Els agents han preguntat al jove la seva relació amb el vehicle i l'individu ha comentat que un amic seu li havia donat les claus. Des la Central de la Guàrdia Urbana, però, el cos s’ha posat en contacte amb el propietari del vehicle, qui ha negar aquesta versió i s’ha presenta in situ per reconèixer que la porta ha estat forçada i tot l'interior, remogut.Els agents ha detingut l'individu, a qui se li han intervingut diferents jocs de claus, un telèfon mòbil i un tornavís, per un delicte de robatori amb força.