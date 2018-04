L'Associació Contra el Càncer de Tarragona celebra un sopar solidari

Els fons recaptats saniran destinats a la investigació oncològica

65 anys d'experiència en la lluita contra el càncer

El proper divendres 13 de abril, l'Associació Contra el Càncer (AECC)- Catalunya a Tarragona farà el seu 5è Sopar Solidari per recaptar fons per a la investigació oncològica a l'Hotel Gran Palas de La Pineda. En els dos últims anys, l'Associació a Tarragona ha destinat ja 50.000 euros per a investigar la malaltia que se sumen als que l'AECC destina a tot el país al mateix concepte: 40 milions d'euros en 250 projectes d'investigació.La investigació en càncer que s'està duent a terme gràcies a l'aportació de la AECC té com a objectiu que arribi als pacients de càncer d'una manera ràpida i directa. A Tarragona, segons l'Observatori de Càncer de la AECC, es van diagnosticar 3.836 casos nous de càncer durant l'any 2017.A més de destinar fons a la recerca, la AECC – Catalunya Contra el Càncer a Tarragona continua treballant per disminuir l'impacte causat per aquesta malaltia i millorar la vida de les persones amb programes de prevenció i suport i acompanyament a les persones amb càncer i les seves famílies.L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) és una ONL (Organització No Lucrativa), privada i declarada d'utilitat pública que porta 65 anys treballant en la lluita contra el càncer. L'AECC integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i finançar projectes de recerca oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. L'AECC manté com un dels seus objectius prioritaris la recerca oncològica de qualitat i és, a dia d'avui, l'entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer amb 40 milions d'euros compromesos en 250 projectes en desenvolupament des de 2011.La AECC, a través de la Fundació Científica, aglutina la demanda social de recerca contra el càncer, finançant per concurs públic programes de recerca científica. Aquests programes estan dirigits a aconseguir avanços en ciència per millorar el futur de les persones malaltes i les seves famílies i per consolidar una estructura científica a Espanya, acostant a tota la societat els assoliments aconseguits. La Fundació Científica està certificada pel segell de qualitat AENOR.Estructurada en 52 Juntes Provincials, i present en més de 2.000 localitats espanyoles, l'AECC desenvolupa el seu treball a través dels seus més de 22.113 voluntaris i 742 empleats sota una filosofia de col·laboració amb les autoritats sanitàries, institucions científiques i aquelles altres entitats que persegueixi una fi anàloga al de l'associació. Tot això sempre sota els principis d'independència, professionalitat, transparència i proximitat. L'AECC és una ONG acreditada per la Fundació Lleialtat, així com la Fundació Científica AECC.