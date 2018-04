Endesa, l'empresa amb més reclamacions de les comarques tarragonines

Les consultes a l'Agència Catalana del Consum creixen un 14% a Tarragona durant el 2017

Endesa és l'empresa amb més reclamacions a les comarques tarragonines en el 2017. Amb tot, les companyies que acostumen a liderar aquest rànquing, bàsicament les de serveis i telefonia, han registrat, totes elles, menys queixes que l'any anterior. És una de les conclusions que recull el balanç de l'Agència Catalana del Consum al Camp de Tarragona, presentat aquest dilluns. El nombre de consultes ateses per l'Agència l'any passat va pujar un 14,37%, amb un total de 4.474 consultes -el que representa prop d'un 10% del global registrat a Catalunya. Amb tot, les reclamacions i les denúncies han tendit a la baixa respecte el 2016. Una dada significativa que es desmarca del conjunt de Catalunya és que a Tarragona han predominat la resolució de conflictes via laudes arbitrals, per sobre de la mediació. Els laudes s'han disparat per sobre del 80%.Des de l'Agència es fa una lectura positiva d'aquesta dada d'augment de laudes emesos -de 156 l'any 2016 a 285 l'any 2017- i ho atribueix a l'augment d'establiments que s'han adherit a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya -un total de 1.150 establiments inclosos.L'Agència va rebre l'any passat 4.474 consultes, 2.120 reclamacions -un 17,57% menys que el 2016-, i un total de 155 denúncies -un 10,40% per sota que l'any anterior. Sobre les reclamacions, les telecomunicacions i Internet continuen sent el sector més reclamat.Així, si bé l'empresa és reclamada és Endesa -amb gairebé 200 reclamacions-, és seguida de ben a prop per Vodafone, Orange Espagne, Telefónica i Gas Natural. «Però totes baixen, això vol dir que fan les coses millor» ha dit la directora de l'Agència, Montserrat Ribera.El fet que les reclamacions hagin descendit en gairebé un 18% a Tarragona, també ha causat que les mediacions baixin, en prop d'un 17% -de 1.408 l'any 2016 a 1.169 l'any 2017. Pel que fa a les denúncies, un 31% corresponen a béns de consum i productes, i un 20% a serveis.Durant el 2017, les actuacions d'inspecció i control de mercat de l'Agència a Tarragona ha derivat en 16 expedients resolts amb sanció. L'import total de les multes ha estat de 39.401 euros. Les majors quanties de multes se les han endut les pràctiques comercials deslleials.En el conjunt de Catalunya, es va donar alerta -per manca de seguretat- en més de 2.900 productes i prop de 20.000 van haver de ser retirat del mercat. Per tipus de productes, la majoria dels articles retirat van ser material elèctric i lluminàries, joguines i electrodomèstics.