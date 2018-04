Detingut per conduir contra direcció i posant en risc als vianants mentre fugia de la policia

El motorista va saltar-se a gran velocitat diversos semàfors en vermell a la plaça Imperial Tàrraco i a l’avinguda Marquès de Montoliu

Un motorista de 41 anys va protagonitzar, el passat divendres, una fugida de la Guàrdia Urbana de Tarragona en la qual va posar en perill als vianants. L’home conduïa a gran velocitat i es va saltar diversos semàfors a la plaça Imperial Tàrraco i a l’avinguda Marquès de Montoliu, així com també va conduir per la vorera d’altres carrers tarragonins.Els fets van succeir poc després de les 4 de la tarda del divendres, quan una parella d’agents que patrullava pel carrer Enginyer Cabestany va observar una motocicleta que circulava contra direcció. La patrulla va seguir el vehicle amb l'objectiu d'aturar-lo, però el conductor de la motocicleta va fer cas omís als avisos dels agents i va començar una breu fugida. Durant el trajecte va saltar-se a gran velocitat diferents semàfors en vermell a la plaça Imperial Tàrraco i a l'avinguda Marqués de Montoliu i va continuar la circulació per les voreres dels carrers Sant Antoni Maria Claret, avinguda República Argentina i avinguda Andorra, fet que va obligar a diversos vianants a apartar-se per evitar ser atropellats.Els agents van poder interceptar el vehicle al carrer Guad el Jelú. El conductor va ser detingut després d'oposar resistència com a autor d’un presumpte delicte de conducció temerària, resistència i desobediència a agents de l'autoritat.