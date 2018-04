Pau Ricomà repetirà com alcaldable per ERC Tarragona a les municipals del 2019

Ha estat escollit per un 97% dels vots

Actualitzada 08/04/2018 a les 12:05

Pau Ricomà tornarà a encapçalar les llistes d’ERC Tarragona a les municipals del proper any. L’assemblea local del partit l’ha escollit aquest divendres per un 97% dels vots. D’aquesta manera, Ricomà repetirà com a alcaldable d’ERC després d’haver entrat com a regidor a l’ajuntament de Tarragona a les passades eleccions.Ricomà s’ha mostrat satisfet del suport de la militància tarragonina i afirma que «és una responsabilitat que assumeixo amb il·lusió i amb la idea que Tarragona necessita un canvi claríssim». Pel cap de llista d’ERC a Tarragona, «l’ajuntament ha de fer un gir cap als valors republicans de l’honestedat, el bon govern, l’eficàcia i la confiança amb els ciutadans».