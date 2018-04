Els paradistes de la Fira de Primavera de Tarragona pendents del temps

Es preveuen pluges per aquesta tarda i per demà que podrien afectar els botiguers de la fira artesanal

Actualitzada 06/04/2018 a les 14:13

La Festa de la Primavera de Tarragona, es va inaugurar ahir pels carrers cèntrics de la ciutat. Hi ha una gran afluència de gent, sobretot turistes que s'interessen pels articles de les paradetes.Aquesta fira artesanal estarà oberta fins dissabte en horari comercial, de 10 h a 21 h. Els paradistes estan molt pendents de la situació meteorològica, ja que es preveu pluges per aquesta tarda i demà tot el dia. També confien que demà serà el dia fort de vendes, si el temps els hi permet. S'hi poden trobar botigues de tota mena; roba feta a mà, joies artesanes, articles d'encens, llaminadures, tarot, etc.