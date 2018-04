Rubén Viñuales critica la «falta de responsabilitat i deixadesa» del govern

Actualitzada 07/04/2018 a les 16:54

El grup municipal de Ciutadans sol·licita una explicació urgent amb els tècnics de l’ajuntament després del comunicat sobre el possible perill d’esfondrament de l’Amfiteatre romà de Tarragona. El portaveu municipal del partit, Rubén Viñuales, recorda que «fa més d’un any, l’equip de govern va advertir sobre unes esqueres a la comissió de cultura però es va assegurar que no hi havia risc per l’estructura». És per això que Viñuales titlla la situació de «falta absoluta de responsabilitat i deixadesa de les funcions davant un element patrimonial històric tan important» i insta a l’equip de govern a «donar a conèixer els detalls de l’estat i situació real de l’Amfiteatre el més aviat possible».