Una de les grades de l'Amfiteatre pateix risc d'esfondrament

El passat més de febrer van aparèixer esquerdes i es va tancar al públic l'accès a l'arena

Actualitzada 06/04/2018 a les 16:25

L'Ajuntament de Tarragona actuarà lasetmana vinent de forma urgent sobre una de les grades de l'Amfiteatre, per perill d'esfondrament. El passat mes de febrer es van detectar esquerdes en la part del mur posterior de la grada afegida l’any 1979, que dona a la via del tren i al Vial Bryant. Per aquest motiu, es va fer un perímetre de seguretat i es va tancar al públic l’accés a l’arena. Al mateix temps, es van col·locar testimonis de guix que s’han anat controlant.Aquest divendres al matí s’ha comprovat que els testimonis s’han esquerdat i atès el perill de que s’esfondri aquesta part de la grada, l’Ajuntament actuarà per la via d’emergència. La pròxima setmana s'apuntalarà el mur amb una bastida i se senyalitzarà un perímetre de seguretat per evitar-hi l’accés.Per aquest motiu, l'Ajuntament va acordar que l’Amfiteatre estaria obert de manera gratuïta, mentre no es pugui accedir a l’arena. No obstant, a finals d’abril, s’instal·larà una estructura tubular que permetrà l’accés provisional.Des del Consistori, asseguren que no «corre perill la celebració, en aquest indret, dels actes del festival Tarraco Viva».