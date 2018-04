S'inicien les obres del carril bici entre el passeig Rafael Casanova i la platja de l'Arrabassada

La finalització d'aquestes suposarà canvis en la circulació

Actualitzada 06/04/2018 a les 13:44

Les obres de construcció del carril bici que unirà el passeig Rafael Casanova entre el Fortí de Sant Jordi amb la platja de l’Arrabassada ja estan en marxa. Aquesta setmana han començat les tasques prèvies, és a dir, la senyalització de tota la zona que s’ha de convertir en un passeig per a ús dels vianants i gent que practiqui esport, sigui en bicicleta o corrent. Mentre que el proper dilluns, 9 d’abril, ja estarà tallada a la circulació aquesta via.Aquesta actuació significa renovar tot el passeig Rafael Casanova transformant aquest pulmó de la ciutat en un espai d’oci pels tarragonins, la qual cosa implica reduir a un carril la circulació. Quan estiguin finalitzades les obres, la circulació viària es veurà modificada. Del Fortí de Sant Jordi a la platja de l’Arrabassada es podrà accedir per Via Augusta i pel carrer Josep Ras i Clavalls o bé pels carrers d’Ernest Lluch i Montserrat Roig.De la platja de l’Arrabassada al Fortí de Sant Jordi es podrà fer a través del passeig Rafael Casanova, en sentit únic. Mentre que la Via Augusta mantindrà els dos sentits de la circulació.