Les entrades pel TEDxTarragona ja estan a la venda

Enguany s’ofereixen descomptes del 50% per menors de 25 anys i majors de 65 i un pack especial per a empreses

Actualitzada 06/04/2018 a les 11:26

Els interessats en assistir al TEDxTarragona, que se celebrarà el 18 de maig al Palau de Congressos amb el lema ‘Què trameu’, ja poden comprar la seva entrada. El preu és de 20 euros per a la entrada general i enguany s’ofereixen descomptes d’un 50% als menors de 25 anys i als majors de 65. A més, també s'ha creat un pack especial per a empreses i organitzacions, l'entrada Corporate, que està a la venda en paquets de 10 unitats i inclou avantatges com l'accés ràpid, seients a les primeres files o la samarreta oficial.Agustí López, responsable de l'equip organitzador, explica que «el TedxTarragona té com a principal objectiu difondre idees que val la pena conèixer i volem que arribin al màxim nombre de persones interessades, per això, hem posat en marxa diferents opcions de preu per facilitar l'accés a totes les edats i perfils».El TEDxTarragona ‘Què trameu?’ planteja una pregunta que portarà a l'escenari un total de vuit oradors que explicaran què tramen en la xarxa humana de la qual formen part i reflexionaran sobre el que som capaços de crear els éssers humans en comunitat. A més de les característiques presentacions TEDx, el públic assistent gaudirà d’actuacions i activitats.