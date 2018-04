La URV engega el procés electoral per escollir rector

La universitat Tarragonina a convocat eleccions, avui divendres 6 d’abril, al càrrec de responsable màxim de la universitat, que es renova cada quatre anys

Actualitzada 06/04/2018 a les 11:45

Campanya electoral i votacions presencials

Alhora que es convoquen les eleccions el 6 de abril es publica el cens provisional dels votants. El dia 13 s’acaba el termini per a presentar-hi reclamacions i el 18 d’abril es publica el cens definitiu de totes les persones amb dret a vot. A partir del dilluns dia 9 d’abril i fins al 17 es poden presentar les candidatures al càrrec i el dia 9 ja comença el període de campanya electoral que s’estén fins al dia 14 de maig, vigília del dia de les votacions. El dia 15 de maig es farà la votació, de caràcter presencial, de les 10 h a les 17 h, als campus i centres de la Universitat.

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha posat en marxa, aquest divendres 6 d’abril, el procés electoral per escollir rector, la màxima autoritat acadèmica i la que la representa. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. Aquesta persona s’escull mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret, per part de tots els membres de la comunitat universitària: del professorat, del PAS i dels estudiants.Els candidats a rector han de pertànyer al funcionariat del cos de catedràtics de la Universitat. El vot és ponderat, per sectors de la comunitat universitària, d’acord amb uns coeficients establerts. El rector actual, Josep Anton Ferré, acaba ara el primer mandat (2014-2018) i el dijous 12 d’abril retrà comptes davant el Claustre de l’activitat realitzada amb la presentació de l’últim Informe anual d’activitat. L’últim Consell de Govern, el 22 de febrer passat, va aprovar el sistema de votació, la distribució de col·legis i el calendari electoral.La Universitat posa a disposició dels candidats diferents recursos per tal que puguin fer la campanya. Per exemple, 4.000 euros en concepte de despeses justificades, espai al servidor web per allotjar-hi la informació de les candidatures, o distribució dels programes electorals a tots els universitaris, entre altres. La Junta Electoral ha de vetllar a fi que la distribució dels recursos es faci de manera correcta i equitativa.Es podrà votar prèviament per correu i anticipadament. Per fer-ho per correu, s’ha de sol·licitar a partir d’avui dia 6 i fins el dia 14 de maig es poden rebre vots. I es poden admetre vots anticipats des del 25 d’abril i fins al 14 de maig per al primer dia de la votació i, en cas que hi hagués una segona volta, entre el 22 i el 23 de maig.Pel que fa a l’elecció, si hi hagués més de dues persones candidates al càrrec i cap d’elles, en primera volta, obtingués el suport proporcional de més de la meitat dels vots, caldria fer una segona volta el dijous 24 entre les dues més ben posicionades, de la qual sortís la persona escollida. Fins l’actualitat han estat rectors de la URV Joan Martí i Castell, Lluís Arola, Francesc Xavier Grau i Josep Anton Ferré.Tota la informació a la web de les eleccions.