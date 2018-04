La Setmana Santa clou amb dos robatoris en pisos de la zona de Marquès de Montoliu

Els lladres van entrar amb el mètode de la ‘clau falsa’ i en un dels habitatges es van emportar entre 7.000 i 8.000 euros en joies i diners en efectiu

Recomanacions dels Mossos

Les vacances de Setmana Santa van cloure a Tarragona amb dos nous robatoris en habitatges. Aquest cop, al carrer Sant Antoni Maria Claret i a l’avinguda Marquès de Montoliu. En tots dos casos, els lladres van fer ús del mètode de la clau falsa, un dels més utilitzats per entrar als pisos sense deixar rastre, ja que el pany de la porta no presentava símptomes de violència. Un dels robatoris, segons apuntaven les víctimes, es va saldar amb un botí d’entre 7.000 i 8.000 euros en joies i diners en efectiu. Aquests eren els principals objectius dels assaltants, que van deixar a la casa objectes electrònics i d’altres elements de valor. L’àrea d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra ja està investigant tots dos casos.Els robatoris en habitatges tornen a ser protagonistes a la ciutat de Tarragona. Si fa unes setmanes es produïen a la zona de la rambla Francesc Macià, ara ha estat el torn de l’avinguda Marquès de Montoliu. L’absència dels propietaris va ser aprofitada pels lladres, que controlaven si hi havia algú a l’interior dels pisos mitjançant l’ús de petits marcadors de plàstic. Es tracta d’un modus operandi habitual en els darrers robatoris viscuts a la ciutat. Els lladres deixen les marques al pany i, al cap d’unes 48 hores, tornen per comprovar si algú ha accedit a l’interior. Si observen que no hi ha hagut rastre de moviment, procedeixen a cometre el robatori.«Vam arribar de vacances carregats amb les maletes i, només entrar per la porta, vam veure que teníem tot el pis remogut», expressaven les víctimes del robatori de Marquès de Montoliu. L’objectiu dels lladres, asseguren, era clar: or i diners en efectiu. Per aquest motiu, van centrar-se en les joies d’herència familiar que les víctimes tenien a casa seva. Es tracta de peces molt valuoses, que han fet pujar el valor del botí fins als 7.000 o 8.000 euros. A banda, també es van endur diners en efectiu. «Ens ha sorprés que no s’enduguessin objectes com la tauleta electrònica o altres elements de valor», apuntaven les víctimes. En comprovar que efectivament havien entrat a robar a casa, els propietaris van trucar als Mossos d’Esquadra, que van acudir al lloc dels fets amb la policia científica. Va ser aquesta unitat la que va detectar la presència de marcadors de plàstic a la porta del pis.A hores d’ara, l’àrea d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra ja està investigant ambdós casos. Els robatoris a l’interior d’habitatges a la ciutat de Tarragona han viscut un repunt en els darrers mesos i s’han estès en zones com la rambla Francesc Macià, el carrer Joan Miró o el barri de Sant Pere i Sant Pau.Els Mossos d’Esquadra, tenint en compte aquest repunt, han volgut fer algunes recomanacions als tarragonins per prevenir nous robatoris. «Cal tancar la porta donant-li la volta a la clau i, en cas de detecció de marques de plàstic, cal que ens truquin immediatament», expressaven des del cos. A la seva pàgina web, mossos.gencat.cat, també especifiquen que, si els propietaris tenen pensat marxar de vacances, no ho publiquin a les xarxes socials.També recomanen que no es deixin senyals que no hi ha ningú a casa, que es faci un inventari dels objectes de valor abans de marxar o que s’apliquin les mesures de seguretat pertinents.