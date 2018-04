El reformat Estadi d'Atletisme es presenta en societat

L’equipament s’inaugurarà demà dissabte a les 10 del matí a l’Anella Mediterrània en un acte obert al públic

Actualitzada 06/04/2018 a les 12:48

Els ciutadans de Tarragona podran assistir, demà dissabte 7 d’abril, a l’acte d’inauguració de la reforma de l’Estadi d’Atletisme. L’esdeveniment tindrà lloc a les 10 del matí a l’Anella Mediterrània i la inauguració anirà a càrrec de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, acompanyat del secretari d’Estat de l’Esport i president del Consejo Superior de Deporte, José Ramón Lete, i del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet.L’acte d’inauguració de la reforma de l’Estadi d’Atletisme s’iniciarà amb el descobriment de la placa commemorativa. També es farà una visita a les instal·lacions que precedirà els parlaments de les autoritats. Per finalitzar l’esdeveniment, hi haurà una exhibició esportiva amb una cursa d’atletes dels dos clubs de la ciutat.Amb la construcció de l’Anella Mediterrània i l’ús de l’Estadi d’Atletisme com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis –que se celebraran del 22 de juny a l’1 de juliol- aquest equipament del Patronat Municipal d’Esports s’ha reformat per tal de millorar les condicions i ampliar les possibilitats de competició i entrenament. S’ha fet una remodelació integral que ha permès refer la pista, la graderia i els serveis auxiliars. S’ha remodelat l’edifici de vestuaris i magatzem, millorat la il·luminació de l’estadi i construït una pista coberta d’entrenament, ubicada sota la tribuna principal, de 80 metres de longitud.Amb la reforma, la capacitat de l’estadi es fixa en 1.250 localitat. Les obres han tingut un cost econòmic de més de 2,6 milions d’euros, aportats pel Consejo Superior de Deportes i la Diputació de Tarragona.