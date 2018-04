Tarragona tindrà una llançadora d'ocupació per inserir 20 persones aturades al mercat laboral

Es tracta d'una iniciativa conjunta de Tarragona Impulsa, la Fundación Santa María la Real i Fundación Telefónica que s’engegarà el proper mes de maig

La ciutat de Tarragona comptarà, aquest mes de maig, amb una llançadora d’ocupació que comptarà amb 20 places destinades a persones aturades d’entre 18 i 59 anys. Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Tarragona –a través de Tarragona Impulsa-, la Fundación Santa Maria la Real i la Fundación Telefónica que compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu, dins del programa operatiu POISES.Les vint persones a les quals es donarà aquest servei, d’entre 18 i 59 anys i de qualsevol nivell formatiu i experiència professional, comptaran amb el suport d'un tècnic especialitzat durant cinc mesos per activar i optimitzar la cerca de treball.Els seleccionats es reuniran diversos dies a la setmana en locals cedits gratuïtament per l'Ajuntament. Amb la guia i orientació d'un tècnic especialitzat duran a terme diverses activitats per optimitzar la cerca de treball: tallers d'autoconeixement i intel·ligència emocional, dinàmiques de comunicació, marca personal i recerca de feina 2.0; entrenament d'entrevistes personals; elaboració de mapes d'ocupabilitat i visites a empreses.Les persones interessades en aquest programa d'orientació laboral gratuït disposen fins al 2 de maig per inscriure al web de Lanzadera de Empleo o a les instal·lacions de Tarragona Impulsa o a través del web de la Lanzadora de Empleo . Per fer la inscripció de forma presencial, l'horari d'atenció al públic serà de 8 a 20 h, de dilluns a dijous, i de 8 a 15 hores els divendres.