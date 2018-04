Tarragona tindrà un pla estratègic comercial en dos anys

L’Ajuntament i la Cambra de Comerç treballen en aquest pla, on s’indicaran les accions i mesures que cal adoptar en els propers 10 anys

Actualitzada 05/04/2018 a les 13:43

Tarragona comptarà, en prop de dos anys, amb un pla estratègic comercial, el qual es preveu que estigui enllestit a finals de 2019 o principis del 2020. L’Ajuntament de Tarragona i la Cambra de Comerç treballen conjuntament en aquest projecte, el qual contemplarà la diagnosi actual i les propostes de futur de cara als propers 10 anys. En aquests moments s’estan recollint les qüestions en què es demanen millores al sector comercial i, un cop estigui fet aquest document –cap al juny-, es licitarà la redacció d’aquest pla estratègic.«El comerç és i serà sempre un sector estratègic de primer nivell per a la nostra ciutat i el Pla Estratègic ens ajudarà a consolidar la capitalitat comercial de Tarragona», ha afirmat la regidora de Comerç, Elvira Ferrando. La regidora ha afegit que aquesta eina, que recollirà l’estratègia i les accions i mesures a adoptar, ha estat demanada pel mateix sector comercial.Aquest mes d’abril s’han organitzat unes jornades participatives per tal que els operadors comercials i les associacions de comerciants coneguin altres experiències comercials. També hi haurà unes jornades tècniques amb experts i consultors sobre el comerç urbà i, finalment, unes jornades de taules de treball amb la definició de propostes del sector.La presidenta de la Cambra de Comerç, Laura Roigé, ha explicat que «amb el contingut recollit de la participació comercial i les línies estratègiques proposades per la conselleria de Comerç de l’Ajuntament, s’elaborarà un document de síntesi que permetrà orientar la redacció definitiva del Pla Estratègic». Per la seva banda, la directora dels serveis territorials d’Empresa i Coneixement, Carmen Mansilla, ha afirmat que «quan es disposi del Pla Estratègic de Comerç a Tarragona i es redacti la nova llei de desplegament de les àrees de promoció econòmica urbana, Tarragona serà una de les primeres localitats catalanes en implementar-la».