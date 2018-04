Sindicats d'Estudiants convoquen vaga el 26 d'abril per reclamar «la llibertat dels presos polítics»

S'han convocat manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona

El Sindicat d'Estudiants i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han convocat avui una vaga general estudiantil el pròxim 26 d'abril per reclamar «la llibertat dels presos polítics i assenyalar els responsables del 155».En roda de premsa, la secretària general del Sindicat d'Estudiants, Coral Latorre, ha assegurat que Catalunya viu «un autèntic estat d'excepció franquista» i per això ha defensat la vaga general i les manifestacions convocades aquell mateix dia a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.«Volem demanar la llibertat dels presos polítics, assenyalar qui és el responsable de l'estat d'excepció, que és el Partit Popular i el bloc monàrquic del 155», ha afirmat Latorre.El sindicat ha denunciat el que considera «un intent molt clar de criminalitzar tots els qui lluiten contra les injustícies» i, en aquest sentit, ha assegurat que l'objectiu de la vaga també és posar de manifest «la criminalització dels Comitès de Defensa de la República (CDR)».«El 26 d'abril els estudiants tornarem a fer el que millor sabem fer: reclamar els nostres drets al carrer», ha destacat Latorre, que ha subratllat que la vaga vol defensar «el dret a manifestació, a que cadascun pugui tenir les seves idees i, en definitiva, la democràcia».El Sindicat d'Estudiants ha fet una crida a «associacions de professors, de pares i de mares» perquè assegura que «aquesta mobilització no hauria de ser només estudiantil», sinó «una gran vaga de tota la comunitat educativa que serveixi per impulsar una vaga de treballadors que faci tremolar i caure aquest govern que tant ens recorda a la dictadura».Latorre ha ressaltat que «totes les vagues i mobilitzacions seran pacífiques»: «Nosaltres no sortim a defensar els nostres drets amb porres, sinó de la forma més democràtica que sabem», ha conclòs.