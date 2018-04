Neix un projecte que avalua les patates braves dels bars de la ciutat

Sota el nom de ‘Tarraco Braves’, dos joves de vint anys comparteixen les crítiques a les xarxes per donar servei als tarragonins

Actualitzada 04/04/2018 a les 19:54

Les patates braves. Una tapa que no falta gairebé mai. «I que la gent demana a les dotze del migdia, a l’hora de dinar, a les set de la tarda o passades les nou de la nit». Aquest va ser el motiu pel qual dos joves tarragonins, de vint anys, van emprendre l’estiu de l’any passat el projecte Tarraco Braves. Fins al moment, han avaluat 27 patates braves de la ciutat de Tarragona. Després, pengen la crítica a les xarxes socials, acompanyada d’informació bàsica com el preu, la ubicació i l’horari d’obertura. «Vam pensar que podria ser útil per la gent que, com nosaltres, és amant d’aquest menjar», asseguraven.L’estiu de l’any passat, aquests dos joves, que prefereixen mantenir-se en l’anonimat perquè «volem anar a tastar les braves a títol individual i sense que sàpiguen qui som», van decidir crear una «base de dades» de les patates braves de la ciutat de Tarragona. Ell estudia enginyeria i ella magisteri. Per tant, els seus coneixements gastronòmics es limiten a una experiència de més d’una dècada tastant braves. Perquè tal com reconeixien, «des de ben petits ens agraden i n’hem menjat de tot tipus».El seu objectiu és donar servei «a totes les persones que, quan surten de casa per anar a fer unes braves, no saben on anar». Fins al moment han avaluat un total de 27 patates braves. Gairebé una trentena de bars. Però tenen clar que la llista encara no s’ha acabat. El que no saben, encara, és quan podran acabar de tastar-les totes. «Hem conegut bars que no sabíem que existien. Molts de la Part Alta, per exemple, s’amaguen en carrerons i hi has d’anar expressament».Un cop les han tastat, pengen la crítica a les xarxes socials. Van començar amb Instagram, sota el nom de Bravas Tarragona, i ara també són a Facebook. Les seves publicacions consten d’una fotografia del plat, l’avaluació i la informació del bar en qüestió. «De les patates ens fixem en el fregit, el punt de sal, com estan tallades i la textura. I de la salsa, ens fixem en el punt de picant, els ingredients i la textura», explicaven. A partir d’aquí, treuen una puntuació de l’u al deu i la comparteixen.Fins al moment, asseguren que les millors patates braves que han tastat es troben al bar La Morada, ubicat al carrer de les Cuirateries. Tot i això, el seu públic –compten amb gairebé 2.000 seguidors a Instagram–, no deixa de recomanar-los el bar Paraíso, de Bonavista. «Tenim clar que encara ens queden molts llocs on anar», deien.Des del mes de novembre, els seus seguidors han incrementat exponencialment. També l’interès dels bars de Tarragona, que contacten amb ells perquè vagin a tastar les braves, a més de fer promocions i sortejos per donar a conèixer el bar. «Ja hem contactat amb 15 establiments», deien. A partir d’ara, el seu objectiu és seguir tastant i incrementar la base de dades. «I qui sap si podríem crear un concurs més endavant. Tal com fan el Tarraco Tapes, podríem arribar a instaurar el Tarraco Braves», acabaven dient els joves.