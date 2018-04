Mediterrània controlarà la qualitat de l'aire a Tarragona amb tres aparells de la URV

La fundació posarà en marxa una campanya pilot en els propers dies

Actualitzada 05/04/2018 a les 10:05

Mare Terra Fundació Mediterrània engegarà en els propers dies una campanya pilot per controlar de manera «autònoma i independent» la qualitat de l’aire de Tarragona. Per a fer-ho, comptarà amb tres aparells cedits per la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb qui ha arribat a un acord, amb els quals analitzarà els compostos orgànics que es troben a l’atmosfera.Els dispositius que s’utilitzaran poden recollir fins a 50 partícules en suspensió diferents i s’ubicaran en tres punts, cosa que permetrà obtenir una visió global de la contaminació atmosfèrica del territori. En aquests moments, els tècnics ambientals de la fundació estan estudiant quins són els llocs més adients per obtenir una «màxima fiabilitat» de les dades.La nostra intenció és que la campanya tingui una utilitat pràctica i els resultats que obtinguem ens permetin fer-nos una idea de com és l’aire que respirem», ha explicat el president de Mediterrània, Ángel Juárez. A més, la campanya també servirà per aconseguir dades que es recolliran en l’estudi epidemiològic en el qual Mediterrània treballa perquè «es posi en marxa el més aviat possible». Juárez assegura que «serem molt transparents i farem públics els resultats» per tal que tots els tarragonins sàpiguen tota la informació relacionada amb la qualitat de l’aire de Tarragona.