Laia Estrada, Jordi Martí i Santi Fortuny es neguen a comparèixer davant del jutge

Els altres dos activistes acusats de desordres públics per la vaga general del 3-O s’han acollit al seu dret de no declarar

Actualitzada 05/04/2018 a les 11:03

Tres dels investigats per la vaga general del 3-O a Tarragona s’han negat a comparèixer aquest dijous davant el jutjat d’instrucció número 2 de la ciutat, que els havia citat a declarar per un presumpte delicte de desordres públics. Es tracta de Laia Estrada i Jordi Martí -tots dos regidors de la CUP a l’Ajuntament- i Santi Fortuny, vinculats també a moviments de l’esquerra independentista i a col·lectius anticapitalistes. Tots tres han justificat que no compareixeran voluntàriament davant el jutge perquè consideren que el procés respon a un «muntatge» policial i judicial de tipus polític. En cas que es dicti una ordre de detenció, han garantit que no prestaran declaració. Segons han denunciat, se’ls acusa de ser els «capitosts» de les actuacions emmarcades en la jornada de vaga, malgrat que no en van ser els convocants ni tampoc se’ls va identificar. Els altres dos investigats, José Estrada i Antonio Mota, sí que s’han personat al jutjat, però s’han acollit al seu dret de no declarar. El lletrat que els defensa de forma conjunta, Carles Perdiguero, ha sol·licitat l’arxiu de la causa.