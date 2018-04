La Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria acredita la Unitat de Patologia Mamària del Joan XXIII

Aquesta unitat ha realitzat més de 5.000 visites de patologia mamària en els darrers tres anys

L’equip de la Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona va rebre, el passat divendres 9 de març, l’acreditació de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, en un acte celebrat al Ministeri de Sanitat. La directora clínica d’obstetrícia i ginecologia del centre tarragoní, Dra. Miriam de la Flor, el Dr. Serra i el Dr. Payro van recollir el certificat acreditatiu.La doctora Miriam de la Flor explica que la unitat recent acreditada «és una unitat multidisciplinar amb l’objectiu de donar una visió integral en el diagnòstic i el tractament de la patologia de la mama, i especialment en el càncer de mama». Aquesta unitat formada per diferents perfils professionals -oncòlegs, radiòlegs, rehabilitadors, patòlegs, psico-oncòlegs, professionals d’infermeria, cirurgians plàstics, especialistes en cures pal·liatives i especialistes en medicina nuclear- es reuneix setmanalment per discutir els pacients amb càncer de mama.La unitat permet abordar les patologies des d’una visió integral i facilita la coordinació entre els diferents serveis, facilitant el dia a dia del pacient, així com l’alt nivell d’especialització en patologia mamària. De la Flor apunta que, en els darrers tres anys, han passat per la unitat 5.017 pacients amb patologia mamària, de les que 770 eren primeres visites i 4.257 segones visites.Els professionals que intervenen a la unitat són: Ana Muñoz (infermeria), Josep María Serra (cirurgia plàstica i reparadora), Luís Martin i Patricia Herrero (radiologia), Sonia Villarreal (gestora de casos), Kepa Amillano i Mireia Melé (oncologia Hospital Sant Joan), Meritxell Arenas i Marta Bonet (oncologia radioteràpica Sant Joan), Agustina Sirgo (psico-oncologia Sant Joan), Rosa San Segundo (rehabilitació), Antònia Francesc i Magdalena Pérez (UFISS Cures Pal·liatives), Salomé Martínez (anatomia patològica), Vicente Izquierdo i David Carrera (medicina nuclear) i Arantxa Zanfaño i Elisabeth Puerta (secretaria).