La campanya #TGNNoTéPor reuneix una cinquantena de persones davant l'Audiència

Els concentrats dónen suport a les cinc persones que declaren avui dijous pels fets del 3-O, dos dies després del referèndum

Actualitzada 05/04/2018 a les 09:46

Una cinquantena de persones s'han concentrat, a les 9 del matí d'aquest dijous 5 d'abril, davant l'Audiència de Tarragona. La concentració, convocada pels independentistes, s'ha fet en el marc de la campanya #TGNNoTéPor per tal de donar suport a les cinc persones que declaren aquest dijous pels fets ocorreguts el 3-O, dos dies després del referèndum. Entre les persones cridades a declarar dijous es troben els regidors de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona Laia Estrada i Jordi Martí.Les persones concentrades davant de l'Audiència Provincial de Tarragona han desplegat una pancarta just davant de l'edifici en la qual es pot llegir la frase «Continuem defensant les nostres llibertats», acompanyat de l'etiqueta #TGNNoTéPor. Els regidors tarragonins de la CUP Laia Estrada i Jordi Martí, que declaren aquest dijous, s'han acostat als manifestants per agrair el seu suport.