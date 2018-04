La brasilera Laís de Oliveira Santos obté el Premi Dow en la seva 40a edició

En el curs de l’acte, Anton Valero ha rebut un homenatge per la seva trajectòria de 37 anys

Laís de Oliveira Santos ha estat la guanyadora de la quarantena edició del Premi Dow, que atorga aquesta empresa en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili i que té com a objectiu reconèixer el mèrit acadèmic i la projecció professional dels alumnes més destacats del darrer curs de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ).La brasilera De Oliveria ha agraït el premi i ha dit que «és un gran reconeixement», per afegir que «m’esforçaré al màxim». La guanyadora del Premi Dow ha donat les gràcies a la seva mare «pel teu esforç i suport en tot moment». En el decurs de l’acte, també han rebut el seu reconeixement els finalistes Josep Brunet, Anna Cocostegui, Albert Escoda, Miquel Galván, Javier Lozano i Marc Romero. Laís de Oliveira Santos rebrà una oferta laboral relacionada amb l’enginyeria química dins del marc geogràfic de Dow EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica), una placa commemorativa i la possibilitat de rebre una ajuda econòmica per al desplaçament i instal·lació en la seva nova destinació laboral.La cerimònia d’entrega del premi l'ha obert Jaume Seriol, director de Dow a Tarragona, qui ha remarcat que «estem en un moment únic, en una època de canvis, i els reptes són oportunitats si se saben aprofitar».L’acte ha servit per retre homenatge a Anton Valero, qui ha rebut un reconeixement de mans de Javier Constante, vicepresident comercial i president de l’equip de lideratge comercial per a Europa, Orient Mitjà, Àfrica i l’Índia. Valero va entrar a treballar a Dow el 1980 i ha estat el seu director. El reusenc s'ha mostrat molt emocionat i, després de tenir unes paraules per Laís de Oliveira Santos, ha donat les gràcies a les moltes persones amb què ha col·laborat en els darrers 37 anys a l’empresa i a la seva família i, de manera molt especial, «als meus pares que em van donar una educació fonamentada en els valors del treball i la lleialtat». En el curs del seu parlament, Valero ha dit que «hem de reinventar el món, transformant-lo en els pròxims vint-i-cinc anys», i ha subratllat que «Dow és la millor empresa del món». Com a principals valors, ha destacat «l’ètica, que és un principi sagrat, el respecte a les persones i la protecció del nostre planeta». Fa un mes, Valero va deixar la direcció de Dow.El director general de Dow Ibèrica, Jon Bilbao, ha afirmat, en la seva intervenció, que «Anton ha deixat una empremta de treball impressionant», i ha dedicat unes paraules a reconèixer la tasca de recerca que du a terme la URV i a la importància del Premi Dow. Ha tancat l’acte Javier Constante, amb la ponència Embalatges i plàstics especials: preparats per al futur.