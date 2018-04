La 20a edició del Tarraco Viva comptarà amb més de 450 actes

Girarà al voltant de l’esport, la cultura al Mediterrani clàssic, les dones de l’antiguitat i la vida en un carrer romà

La 20a edició del Festival Tarraco Viva se celebararà del 13 al 27 de maig. Durant les dues setmanes es duran a terme més de 450 actes al voltant dels eixos principals: l’esport i la cultura al Mediterrani clàssic, dones de l’antiguitat i la vida en un carrer romà.En aquesta edició s'ha apostat per donar a conèixer l’esport al Mediterrani clàssic des del punt de vista de la cultura. El tret de sortida de Tarraco Viva serà el dia 13 de maig a l’Amfiteatre amb la celebració d’una recreació històrica inaugural: Els Jocs de Nemea que juntament amb els Jocs Olímpics, els Pítics i els Ístmics formaven les competicions principals dels Jocs Panhel·lèniques, els més importants del món antic. Una altra de les activitats destacades serà l’exposició itinerant per la Part Alta: Areté: esport, bellesa i coneixement a l'antiga Grècia.La dona també tindrà un paper destacat en aquesta edició amb la presentació de figures femenines destacades i també amb l’explicació de la seva vinculació en diferents àmbits.Veïns de Roma és una de les activitats pensades pels veïns de Tarragona, que compta amb la col·laboració de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona i que l’any passat hi van participar prop de 200 veïns. Aquest any i amb un nou format es vol arribar a molta més gent, recreant carrer romà on els espectadors podran comparar la vida diària dels veïns d’una ciutat romana amb les actuals. L’activitat tindrà una versió nocturna per conèixer la nit a Roma que era el moment dels marginats, pobres, delinqüents i prostitutes.Una de les principals novetats serà Racons amb història, una nova activitat que presentarà petites històries del món antic en petits espais, racons, relacionats amb el patrimoni històric. Son petites històries, variades, diferents per gaudir com a pinzellades del que ha estat la Història en majúscules.Tarraco Viva es desenvoluparà en 30 espais de la ciutat i del territori, la majoria museus i recintes monumentals declarats Patrimoni Mundial i continua la seva vinculació amb Altafulla, Constantí, Cambrils, Falset i Vila-rodona. Més de 30 entitats culturals de la ciutat participen en la creació d’activitats i són prop de 1.000 les persones integrades en grups de recreació i altres entitats vinculades directament al festival.