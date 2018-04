L'associació del Port convoca els veïns per parlar del futur del barri

L’entitat ha programat una reunió oberta a tothom per a les 19 hores d’avui

Actualitzada 04/04/2018 a les 20:36

Els veïns del Barri del Port estan cridats avui, dijous, a participar en una reunió oberta a tothom que, sota el títol Per un barri digne, pretén abordar temes relacionats amb aquesta zona de Tarragona i de la futura junta directiva. La recent mort de la presidenta de l’entitat, Rosa Puig, va decidir que la seva germana, Carmen, agafés les regnes en qualitat de presidenta en funcions fins al pròxim estiu, moment en què deixarà el càrrec. La reunió s’iniciarà a les 19 hores al local de l’entitat, al carrer Reial.L’entitat veïnal aprofitarà la reunió d’avui per comentar entre els assistents que l’associació busca persones interessades a fer-se amb el relleu de Puig. L’actual presidenta ha manifestat que «no caldria renovar tota la junta, ja que hi ha membres disposats a continuar, i la principal mancança és, ara, la d’un nou president o presidenta que vulgui formar part de l’equip i dirigir-lo donat que cap dels actuals membres volen assumir-ho, ja que, com jo, no disposen del temps necessari que requereix». Puig recorda que, per dur una bona feina al capdavant d’una entitat com l’Associació de Veïns del Barri del Port, «es necessita algú implicat, amb temps i que estimi el barri, que hi visqui o treballi, per defensar-lo i, sobretot, que tingui disponibilitat de temps».L’associació s’ha caracteritzat en els darrers anys per reivindicar un barri més segur, la recuperació d’edificis i la rehabilitació d’aquells que es troben en mal estat i que donen una mala imatge al conjunt del barri. També lluita contra l’incivisme, baralles i activitats il·lícites que es duen a terme als carrers i que, en alguns casos, s’han cronificat, com succeeix amb la presència de sensesostre en espai com la plaça dels Carros. Un lloc que també genera preocupació entre el veïnat, a causa dels sorolls, és la plaça Pompeu Fabra, localitzada en les proximitats del Palau de Congressos. Des de fa un temps estan en funcionament càmeres de vigilància posades per l’Ajuntament, però, segons l’associació, els veïns hi confien poc, ja que les accions de vandalisme i d’incivisme són més habituals del que voldrien les persones residents al barri.La neteja de carrers o de places molt populars com la dels Infants també és motiu de preocupació. En aquest espai concret, fa uns mesos es va denunciar la presència de rates a les palmeres. Els veïns reclamen una dignificació d’un barri que consideren camina cap a la seva mort.